Lazio – Milan 1-0 (1-0 à la mi-temps)





Buteurs : 27’pt Isaksen (L)





Passe décisive : 27’pt Marusic (L)





LAZIO (4-3-3) : Motta ; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares ; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (remplacé par Belahyane à la 44e min de la 2e mi-temps) ; Isaksen (remplacé par Pedro à la 22e min de la 2e mi-temps), Maldini (remplacé par Dia à la 22e min de la 2e mi-temps), Zaccagni (remplacé par Cancellieri à la 37e min de la 2e mi-temps). Entraîneur : Sarri.





MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori (remplacé par Athekame à la 12e minute de la deuxième mi-temps), De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers (remplacé par Ricci à la 39e minute de la deuxième mi-temps), Fofana (remplacé par Nkunku à la 21e minute de la deuxième mi-temps), Modric, Jashari, Estupiñán (remplacé par Bartesaghi à la 12e minute de la deuxième mi-temps) ; Leão (remplacé par Fulkrug à la 21e minute de la deuxième mi-temps), Pulisic. Entraîneur : Allegri





Arbitre : M. Alberto Ruben Arena – section de Torre del Greco (NA)









Avertissements : 9’2e mi-temps Estupinian (M), 25’2e mi-temps Motta (L), 36’2e mi-temps Tavares (L), 45’+4’2e mi-temps Pedro (L), 45’+5’2e mi-temps Patric (L)









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