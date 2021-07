La Lazio dévoile un maillot écolo

La Lazio jouera désormais avec un maillot respectueux de l'environnement.

A première vue, ce maillot de la Lazio, dessiné par l'équipementier Macron, est classique. On retrouve le bleu ciel traditionnel du club romain avec de fines rayures, un col blanc en V et des liserés blancs au bout des manches.

Mais ce qui change, c'est la texture du maillot, qui pour le coup, est novatrice. Macron a fabriqué ce modèle 2021-2022 avec un tissu écologique, baptisé Eco Soft-Lock et qui est issu de matière recyclées et durable.

De plus en plus de clubs se tournent vers l'écologie. En 2019, afin de sensibiliser les supporters au réchauffement climatique, la Roma et le Real Madrid avaient pris part à la Green Cup. Lauréate de l'épreuve, l'équipe romaine n'avait pas remporté une coupe mais un… bonsaï.