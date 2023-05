Lautaro révèle comment la Coupe du monde a inspiré l'Inter en Ligue des champions

Lautaro Martinez a expliqué comment l'Inter a utilisé la victoire de l'Argentine au Mondial comme source d'inspiration en Ligue des champions.

L'Inter disputera la finale de la Ligue des champions 2023 après avoir remporté une victoire 3-0 sur l'ensemble des deux matches face à son rival, l'AC Milan, en demi-finale. Martinez a été le héros des Nerazzurri, marquant l'unique but de la victoire 1-0 au match retour, et a maintenant l'occasion d'ajouter la Coupe d'Europe à sa collection, moins de six mois après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine. Le capitaine de l'Inter déclare que la victoire au Qatar l'a aidé à prendre conscience de l'importance de la solidarité, qui a inspiré l'Inter en Europe.

"Avant le match, j'ai dit aux gars : Nous avons fait du bon travail. L'unité de l'équipe est la chose la plus importante. Je l'ai vu à la Coupe du monde", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia. "Si le groupe est uni et va dans la même direction, les choses deviennent plus faciles. L'Inter mérite de gagner ces soirs-là. Nous travaillons toujours pour nous améliorer et je veux donner le meilleur de moi-même. Après la Coupe du monde, nous savions que nous avions une autre chance d'atteindre la finale et nous y sommes. Quel que soit l'adversaire, ce sera le dernier match. Nous sommes arrivés ici et nous voulons aller le plus haut possible."

L'Inter sera probablement l'outsider de la finale d'Istanbul le 10 juin, l'équipe de Serie A devant affronter soit le Real Madrid, tenant du titre, soit Manchester City. Les deux équipes sont actuellement à égalité (1-1) en demi-finale avant le match retour à l'Etihad Stadium mercredi.

En Serie A, l'Inter recevra Naples, le nouveau champion, dimanche, avant de se tourner vers la finale de la Coppa Italia contre la Fiorentina, mercredi.