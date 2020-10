"Lautaro rêve de jouer à côté de Messi"

Le représentant de l'attaquant argentin a indiqué que les approches du Barça cet été n'ont jamais été concrètes, mais un transfert reste possible.

Lautaro Martinez "rêve" toujours de jouer aux côtés de son coéquipier international argentin Lionel Messi au niveau du club en dépit du fait qu'un transfert à Barcelone a capoté cet été. C'est ce que révèle son agent agent, Beto Yaque.

L'attaquant de l'Inter, âgé de 23 ans, était fortement pressenti pour bouger cet été et Barcelone était son principal courtisan tandis que le et avaient aussi manifesté un intérêt à son endroit. Cependant, Lautaro est resté à l'Inter pour la campagne 2020-21, ce qui signifie qu'il n'aura pas la chance de s'associer à Messi pour le moment. Yaque dit cependant qu'avec un rendement qui s'améliore de saison en saison, il a toutes les chances de s'aligner aux côtés de la superstar argentine à un moment donné.

Yaque a déclaré à TNT Sports: "Il a eu la chance de grandir, de travailler, d'apprendre et il s'intègre très bien. Le transfert en Europe l'a fait progresser, a renforcé ses qualités et aujourd'hui il est l'un des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Il est enthousiasmé par l'équipe et le fait de jouer aux côtés de Messi est un rêve pour lui."

L'agent de Lautaro a également abordé les rumeurs de transfert entourant son client, confirmant qu'il n'y avait jamais eu de discussion sérieuse entre l'attaquant et les grands clubs européens qui lorgnaient. Malgré ces bruits, il a poursuivi sa forme impressionnante chez les Nerazzurri, marquant trois buts en autant de matches depuis l'entame du nouvel exercice. Yaque a déclaré: «Beaucoup de choses ont été dites sur le transfert possible de Lautaro, il y a eu de nombreuses rumeurs. Tout le monde le voulait mais il n'y avait rien de concret. Il lui reste encore trois ans sur son contrat, le mercato vient de se fermer, nous ne nous sommes pas encore assis pour parler du prolongation avec l'Inter. Il joue à un très bon niveau, la saison dernière a été excellente pour lui et c'est normal qu'il ait attiré l'attention des grands clubs européens."