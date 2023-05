Lautaro Martinez pleure encore ! Son étrange déclaration

L'attaquant international argentin a exprimé sa colère après une action litigieuse lors du derby milanais, mercredi soir.

Si l'Inter Milan a réalisé un gros coup en s'imposant contre l'AC Milan dans un derby spectaculaire en demi-finale aller de Ligue des Champions (2-0), tous les joueurs intéristes n'étaient pas forcément satisfaits du déroulement de la rencontre. Lautaro Martinez, en particulier, n'a pas aimé la décision de l'arbitre d'annuler un penalty initialement sifflé après utilisation de la VAR.

"Je n'avais pas besoin de me jeter, il y avait contact !"

Le buteur de l'Inter avait été accroché par Simon Kjaer à la demi-heure de jeu. "Je sens un contact, donc ça me fait tomber. Je n’avais pas besoin de me jeter, il y avait contact mais l’arbitre en a décidé autrement…", a tonné le champion du monde argentin dans des propos accrdés à Movistar.

Lautaro Martinez s'est toutefois montré plus enthousiaste au moment de commenter la copie rendue par l'Inter. "On a commencé le match de façon exceptionnelle, c’est pour ça qu’on a rapidement marqué. On a géré la première période tranquillement. En deuxième période, on a baissé l’intensité, ils ont eu quelques occasions, mais le résultat est là. On aurait pu marquer le troisième oui, mais je suis content, c’est une demie, un derby, donc on est content", a-t-il conclu.