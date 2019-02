Lautaro Martinez : "Les joueurs de l'Inter espèrent que Mauro Icardi reviendra bientôt"

L'attaquant argentin et Antonio Candreva espèrent que l'ancien capitaine de l'Inter Milan va bientôt revenir avec le groupe.

Mauro Icardi est au centre de la tourmente en Italie. Convoqué la semaine dernière face au Rapid Vienne, l'attaquant argentin ne s'était pas présenté, alors qu'il était en pleine renégociation pour une prolongation de contrat avec son club, et a été écarté du groupe le week-end dernier. Non seulement les négociations de contrat sont au point mort, mais l'Inter serait mécontent de l'épouse et de l'agent de Icardi, Wanda Nara, commentant publiquement les affaires du club. Il a également perdu son brassard de capitaine la semaine dernière.

Forcément, la situation ne pourra pas rester éternellement telle qu'elle.Mauro Icardi devrait être réintégré par l'Inter Milan avant la fin de saison, mais son avenir en Italie est désormais incertain. Le joueur de 26 ans, qui a des liens avec le Real Madrid, Manchester United et Barcelone, était absent lors des deux derniers matches. Ses coéquipiers, à l'image de Lautaro Martinez qui a brillé en son absence, espèrent son retour rapidement.

Candreva et Lautaro veulent le retour d'Icardi

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Lautaro Martinez a milité pour le retour de son compatriote : "Aujourd'hui (mardi) c'était son anniversaire, nous lui avons dit au revoir et nous l'avons félicité. Il était heureux d'être avec nous. Nous continuerons à le soutenir, car son avenir dépendra exclusivement de sa décision et de qui la gérera : pas par nous, ses coéquipiers. Pour nous, il est un joueur très important. Nous espérons le revoir bientôt".

En conférence de presse, Antonio Candreva a été dans le sens de son coéquipier, et espère revoir Mauro Icardi bientôt sous le maillot de l'Inter Milan : "Nous avons beaucoup parlé de cette situation, les directeurs, le président et l'entraîneur en ont tous parlé. Nous savons que Mauro est mécontent, comme nous. C'est un super gars. Il se soucie de nous et du maillot de l'Inter, et nous l'attendons à bras ouverts".



Luciano Spalletti de son côté a parlé de la complémentarité des deux attaquants argentins : "J'ai toujours dit qu'ils se ressemblaient beaucoup, ce sont deux attaquants centraux. Mais comme tous les attaquants similaires, ils peuvent coexister. L’un est meilleur dans la surface de réparation, l’autre est détendu en sortant de la surface. Lautaro doit montrer que devant le but il a la même compétence exceptionnelle que Icardi. Jusqu'à récemment, nous avons toujours dit qu'Icardi était une absence importante, et c'est la même chose maintenant".