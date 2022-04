Lautaro Martinez fixe ses priorités

L'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, a réagi aux rumeurs qui l’annoncent sur le départ à la fin de la saison. C’était juste après le match contre Spezia vendredi soir (3-1) et durant lequel il a inscrit le troisième but de son équipe.

« Je suis concentré sur mon travail et je n'écoute pas ce que les gens disent à l'extérieur », a affirmé Lautaro lors d’une intervention à Inter TV. « J'essaie de me concentrer sur ma famille, ceux qui m'aiment et sur l'Inter. Nous avons récupéré le terrain perdu maintenant et la course au Scudetto est entre nos mains ».

Lautaro Martinez reste attaché à l’Inter

« On parle beaucoup de moi et je n'aime pas ça, car j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour l'Inter. Quand je suis sur le banc, c'est normal d'être déçu parce que je veux toujours jouer », a ajouté l’Argentin.

Le nom de l’Argentin a surtout circulé du côté de l’Angleterre dernièrement. On prête à Antonio Conte, son ancien coach, l’intention de le faire venir à Tottenham. Ca ne sera cependant pas une tâche aisée vu que Lautaro a encore quatre ans de contrat. Et sa valeur marchande se situe aux alentours de 70M€.

Au sujet de son but, Lautaro a confié : "J'ai essayé de passer devant le défenseur et je savais que le centre serait bas, c'était donc la seule façon d'atteindre le ballon et j'espérais que le gardien de but ne verrait rien."