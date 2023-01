Laurent Blanc ou Peter Bosz : qui a le meilleur bilan à l'OL ?

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les chiffres à retenir après la victoire de l'OL 2-0 à Ajaccio.

Blanc fait aussi bien que Bosz

● Après 10 matches de Ligue 1 sur le banc de l'OL, Laurent Blanc possède le même bilan que son prédécesseur Peter Bosz sur les 10 premiers cette saison, avant son départ : 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites pour les deux hommes.

● L'OL n'a perdu qu'un de ses 5 derniers matches de Ligue 1 à l'extérieur (3 victoires, 1 nul), après s'être incliné lors de chacun des 4 précédents. 3 des 4 dernières victoires de l'OL en Ligue 1 ont d'ailleurs été acquises loin de ses bases.

● L'OL a subi 13 tirs depuis l'intérieur de la surface contre Ajaccio, plus haut total de l'OL cette saison pour un match de Ligue 1 qu'il remporte au final.

● L'OL compte 5 joueurs de 20 ans ou moins décisifs cette saison en Ligue 1, plus haut total (Johann Lepenant, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Castello Lukeba, Malo Gusto). C'est d'ailleurs la seule équipe de Ligue 1 à avoir titularisé au moins un joueur de moins de 20 ans lors de chacun de ses matches de championnat cette saison, soit au moins 5 matches de plus que toute autre équipe de l'élite (15 matches pour Montpellier).

Ajaccio égale son pire bilan en Ligue 1

● L'AC Ajaccio a perdu 13 de ses 20 premiers matches de Ligue 1 2022-2023, égalant son plus haut total à ce stade dans la division, réalisé lors de sa précédente saison dans l'élite en 2013-2014 – le club avait alors terminé dernier du championnat.

● L'AC Ajaccio a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Lyon, sa plus longue série face à cet adversaire depuis 2005-2006 (3 aussi). L'OL est l'adversaire contre lequel l'ACA a le plus perdu dans la division (17 fois).

● Sur ce match, Ajaccio (298) est repassé devant Lens (288) en tant qu'équipe de Ligue 1 ayant commis le plus de fautes cette saison. C'est pourtant le capitaine de Lyon Alexandre Lacazette qui a commis le plus de fautes parmi les participants (5) – il n'a déjà fait plus de fautes sur une rencontre de L1 qu'en octobre 2013, contre Bordeaux (6).

Lepenant a enfin réglé la mire

● Johann Lepenant (Lyon) a inscrit son premier but en championnat (Ligue 1 et Ligue 2 confondus) pour son tout premier tir cadré de la saison. Les 13 précédentes frappes de Lepenant en championnat, avec Caen puis l'OL, n'avaient pas trouvé le cadre.

● Chacune des 3 passes décisives offertes par Nicolas Tagliafico en Ligue 1 l'ont été pour Alexandre Lacazette (contre Rennes, Lille et aujourd'hui contre Ajaccio), soit le duo passeur-buteur le plus prolifique du club en L1 2022/23.

● Le capitaine d'Ajaccio Vincent Marchetti a tenté 7 dribbles dans ce match (5 réussis), son plus haut total en 48 rencontres de Ligue 1 en carrière.