Laurent Blanc juge sévèrement le match de Rayan Cherki

Le technicien lyonnais a regretté que son jeune attaquant n'ait pas été plus décisif à Toulouse, notament en première période.

Rayan Cherki s'est mis en valeur notamment par ses différences balle au pied lors de la victoire lyonnais à Toulouse. Mais son entraîneur a regretté qu'il n'ait pas été décisif, malgré notamment deux très belles opportunités de marquer avant le repos.

"J'espère que la prochaine fois il sera décisif dès qu'il le pourra"

Un ensemble globalement insuffisant encore, aux yeux de Laurent Blanc : "Rayan Cherki a fait une deuxième période meilleure que sa première. Si je suis content de son match ? Non", a tranché le coach rhodanien après la partie.

"Même s'il a a fait une très bonne deuxième période, avec les qualités qu'il a, il ne doit faire des périodes que comme ça. Mais en première, il doit tuer le match à lui tout seul. Il ne le fait pas. On joue aussi au football pour gagner. Il faut faire le bon geste au bon moment, jouer juste et je trouve qu'il n'a pas joué juste en première période. En deuxième, il a joué très juste."

Et le champion du monde 1998 de reconnaître que son n°18 est encore jeune et manque d'expérience, malgré une carrière débutée extrêmement jeune à haut niveau.

"C'est encore un jeune joueur, très talentueux. Je trouve qu'on est sur le bon chemin. On est partis de loin. On en veut toujours plus parce qu'il a des qualités hors normes", poursuit Blanc.

"On est très exigeants avec lui, j'ai été très exigeant avec lui à la mi-temps. Il a donné une bonne réponse mais j'espère que, la prochaine fois, il sera déterminant et décisif dès qu'il le pourra. Et si c'est dès la première minute du match, j'espère qu'il sera concentré pour le faire."