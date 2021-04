Laurent Blanc : "Je m'amuse plus qu'au PSG"

Plus de 4 ans après son départ du PSG, Laurent Blanc a retrouvé un poste sur le banc d'Al Rayyan, au Qatar. Une belle expérience pour le Président.

Nommé entraîneur d'Al Rayyan cet hiver, Laurent Blanc a retrouvé le plaisir du banc, lui qui n'avait plus retrouvé de poste depuis son départ du PSG à l'issue de la saison 2015-2016.

"J'ai repris du plaisir à travailler, le goût des entraînements et à animer des séances, assure-t-il dans des propos accordés à L'Equipe. Je m'amuse plus qu'au PSG. J'ai plus de boulot sur le terrain. Avant, c'était Jean-Louis (Gasset) qui faisait surtout ça. Là, on se partage les groupes avec Franck (Passi, son adjoint au Qatar)."

Une expérience enrichissante pour lui dans un championnat au niveau moins élevé que la Ligue 1. "Les gars ont vraiment envie d'apprendre. Le niveau n'est pas fameux, il y a parfois des bugs mais on ne peut rien reprocher aux joueurs.

"J'ai même des semi-pros qui travaillent dans l'armée ou la police. C'est discipliné. Il y a des situations cocasses mais je vis à la fois une expérience de vie et professionnelle inédite", assure encore le Cévenol.

L'équipe s'apprête d'ailleurs à partir en Inde pour y disputer sa phase de poules de la Ligue des champions d'Asie, dont le format a été adapté à la situation sanitaire. Al Rayyan devra affronter deux fois les Iraniens de Persepolis et les Indiens du FC Goa, en plus d'une autre équipe.

"On va partir là-bas avec un groupe d'une petite quinzaine de joueurs. On sera un peu juste. Mais c'est une expérience de plus. Je suis venu là pour vivre ça. Je sais que je ne ferai pas 10 ans au Qatar !", lance encore Blanc.

Selon L'Equipe, ce dernier pourrait même revenir en Europe dès cet été, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2022 dans l'Emirat.

Un petit Etat dans lequel la crise sanitaire est également bien présente, même si la situation semble moins préoccupante qu'en France, à en croire l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

"Ici on met encore le masque, il y a encore des cas et des clusters, surtout avec les étrangers, mais les magasins et les restaurants sont ouverts, détaille-t-il. Il faut seulement s'identifier avec une application avant d'entrer. Il y a un minimum de vie. Quand je vois ce qui se passe en France et en Europe, que j'ai mes fistons au téléphone, c'est dramatique !"