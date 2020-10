Laurent Blanc en dit plus sur son avenir

Quel avenir pour Laurent Blanc ? L'ancien coach du PSG veut retrouver les terrains.

L’ancien coach du PSG et sélectionneur des Bleus a fait le point sur sa situation alors qu’il en est à sa cinquième année sans club, ni sélection à coacher.

« Le terrain me manque de plus en plus. Ça me manque depuis quelques temps pour être précis, avant non. J’ai profité du break, maintenant il faut revenir. Mais si ça ne se fait pas, je n’en ferai pas une maladie. La vie est trop belle pour attendre devant son téléphone qu’un nouveau challenge se présente à toi », a-t-il glissé au micro de l’Equipe TV.

La presse a dressé un profil peu flatteur du Cévénol, affirmant qu'il n'est pas un féru de travail. « Mais, c’est quoi travailler beaucoup. Être là de 6h à 21h ? Ce n’est pas la vérité, donc ça me fait mal. Mais, ce n’est pas parce que les journalistes et les médias affirment certaines choses, qu’il faut que je prenne la parole. Je ne joue pas à un jeu, et je n’ai pas envie de jouer »