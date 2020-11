L'attaque du Barça, Ronald Koeman préoccupé

Ronald Koeman, a admis qu'il était préoccupé par les performances offensives de son équipe après une autre semaine sans victoire en Liga.

L'attaque du Barça inquiète son entraîneur. Griezmann, Fati et Messi ont été le trio offensif de choix de Koeman cette saison, mais ils n’ont marqué que six buts entre eux en six matches et le coach néerlandais est inquiet.

«Je suis préoccupé par la performance en attaque », a-t-il déclaré lors d'un entretien d'après-match avec Marca.

«Ce n'est pas une question d'attitude ou de concentration, mais d'avoir plus de succès devant le but. Cela nous est arrivé contre la et ce soir aussi. De plus, nous avons donné un but à Alaves", a-t-il déploré.

«Si nous créons autant d'occasions, nous ne pouvons pas échouer autant. Si vous créez d'occasions et ne marquez qu'un seul but, ce n'est pas suffisant. » Une analyse lucide...