L'Atletico veut prolonger le prêt de Morata

Le club madrilène espère pouvoir préserver dans ses rangs Alvaro Morata pendant au moins une année supplémentaire.

Alvaro Morata devrait rester avec l'Atletico Madrid jusqu'en juin 2020. Le club a fait le choix de verser 16 millions € afin de poursuivre l'accord de prêt avec . Morata a rejoint Atleti en janvier dernier, après avoir manqué de s'imposer chez les Blues. Gonzalo Higuain a même été recruté par Maurizio Sarri pour occuper le poste d'avant-centre numéro un.

Il avait initialement signé un contrat de prêt d'un an et demi avec le club espagnol. Ce contrat prévoyait notamment le versement par l'Atletico Madrid d'un paiement qui permettrait au club de couvrir une partie de ce que Chelsea avait payé pour signer le buteur. Le club a l’intention d'effectuer le paiement, qui se présentera sous la forme d’un contrat de 16 millions d’euros destiné à garder l’attaquant pour une autre saison entière. L'Atletico Madrid a jusqu'au 15 juillet pour exécuter ce deal et les responsables ne devraient pas attendre jusqu'à cette date pour conclure l'affaire.

Il reste aussi une possibilité pour que le transfert devient permanent dans le futur, car l'attaquant a impressionné la direction du club lors de son retour en . Diego Simeone est notamment très ravi de la performance de l'Espagnol. Morata ayant marqué six buts et récolté une passe en 16 matches et 13 départs depuis son arrivée au club de la .

Chelsea ne veut toujours pas de lui

Morata, qui avait baissé son salaire pour faciliter son départ à l'Atletico Madrid, avait déjà marqué neuf buts en 24 matches avec Chelsea cette saison, dont cinq lors de ses 16 matches de . Mais ses posisbilités de jouer ont commencé progressivement à se réduire et la frustration a commencé à croître chez l'intéressé au gré des prestations stériles. A un moment donné, Sarri a même choisi de faire jouer Eden Hazard comme attaquant de pointe plutôt que de faire confiance à l'ancien bianconero.

Sarri et Chelsea n'ont aucun désir réel de rappeler Morata, ce que le club a le droit de faire avant la date limite du 15 juillet. Le manager italien veut plutôt garder Higuain et Olivier Giroud dans son effectif en vue de la campagne 2019-2020.