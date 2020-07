L'Atlético Madrid lorgne Tagliafico

Le défenseur international argentin Nicolas Tagliafico figurerait dans le viseur du prestigieux club madrilène.

L'Atletico Madrid s'est joint à la course pour obtenir la signature du défenseur de l' , Nicolas Tagliafico. Selon les informations de Goal, les Matelassiers devraient rivaliser avec sur ce dossier.

Tagliafico a la cote en ce moment et il est annoncé en partance d'Amsterdam depuis un bon moment déjà. Après avoir vu Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Hakim Ziyech s'engager avec des clubs plus ambitieux, Tagliafico pourrait, à son tour, délaisser l'Ajax pour des horizons plus excitants.

Goal a appris qu'Atletico se préparait à formuler une offre pour ce latéral de 27 ans. Diego Simeone connait bien les qualités de son compatriote et serait heureux de pouvoir compter sur lui au sein de son équipe. Il s'avère que des contacts ont été noués entre l’Atletico et l’Ajax et le cas de Tagliafico serait actuellement à l'étude.

Chelsea également dans le coup pour Tagliafico

Les Rojiblancos ont déjà Renan Lodi pour occuper une place d'arrière gauche dans leurs plans, mais l'opportunité de faire venir un autre spécialiste du poste sera saisie si la porte s'ouvre. Les géants de la sont toutefois conscients que la prochaine fenêtre devrait s'avérer délicate pour toutes les parties concernées, les conséquences financières de la pandémie de coronavirus frappant durement les clubs.

L'Atletico ne peut pas faire de gros investissements et doit donc rechercher des solutions dans ses discussions avec l'Ajax. Ils sont également susceptibles de faire face à la concurrence. Même s'ils ciblent en priorité Ben Chilwell de Leicester, les Blues de Chelsea seraient intéressés, comme évoqué plus haut, par la possibilité de faire signer l'international albiceleste.