L'Atalanta se rapproche de la Ligue des Champions

Le club de Bergame a signé une très belle opération en dominant la Lazio sur ses terres. La bande à Gasperini conforte sa 4e place au classement.

Un avant-gout de la prochaine finale de Coupe d' (15 mai) se jouait ce dimanche au Stadio Olimpico de Rome. L'équipe locale de la (8e) défiant l' (4e). Le duel a tourné à l'avantage des visiteurs, plus conquérants et surtout plus motivés car en quête d'une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

Ce sont les Laziale qui ont ouvert le score dans cette partie par le biais de Marco Parolo. Un avantage de courte durée cependant puisque Duvan Zapata a égalisé à la 22e minute. La parité est restée de mise ensuite jusqu'à la 58e minute et la réalisation du Belge Timothy Castagne. Ensuite, Wallace a scoré contre son camp (76e) et scellé le sort de cette empoignade.

22 - Duván Zapata ha segnato 22 gol in questo campionato: in una singola stagione di con la maglia dell'Atalanta ha fatto meglio solo Filippo Inzaghi nel 1996/97 (24). Rapace. #LazioAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) 5 mai 2019

Cette victoire est la 3e de suite que récolte l'Atalanta. Le club lombard reste même sur 12 matches sans le moindre accroc. Un rythme d'une équipe de haut de tableau et aussi celui d'une formation qui peut viser la C1.

A trois journées de la fin, l'Atalanta est maitre de son destin en vue d'une première participation dans la plus belle des épreuves. Les Nerazzurri devancent au classement des équipes prestigieuses telles que la Roma (5e), Milan (7e) et aussi le (6e). Josip Ilicic et ses partenaires ont tout de même un calendrier compliqué puisqu'ils vont devoir se rendre à Turin pour y affronter la Juve lors de l'avant-dernière levée.