L'Atalanta rejoint la Lazio en finale de la Coupe d'Italie

Victorieuse de la Fioentina (2-1), l'Atalanta a composté ce jeudi son billet pour la finale de la Coupe d'Italie. Elle y affrontera la Lazio.

Pour la première fois depuis 1996, l' va participer à la finale de la Coupe d' . Le club phare de Bergame s'est invité à ce rendez-vous en dominant la à l'occasion de la deuxième demi-finale de l'épreuve. Devant leurs supporters et un stade tout acquis à leur cause, les Nerazzurri ont tout mis en oeuvre pour réussir leur pari, et ils en ont été récompensés.

L'équipe du très respecté Giam Piero Gasperini (ex-Inter) est à féliciter pour son exploit, d'autant plus qu'elle s'est relancée après une entame de match à l'envers. Dès la troisième minute, elle s'est retrouvée avec un but de retard au tableau d'affichage après que Luis Muriel a trouvé le chemin des filets. Le Colombien a mis à profit un service d'Enricho Chiesa.

Ilicic a fait mal à son ancienne équipe

Mais l'Atalanta est une équipe qui a beaucoup de ressources et elle l'a encore montré durant cette partie. Dès la 14e minute, elle recollait à la marque grâce à un pénalty de son milieu slovène Josip Ilicic. Ce dernier se distinguait ainsi face à son ancienne formation. Et il l'a fait de nouveau à la 69e quand il s'est transformé en passeur décisif. L'Argentin Alejandro Gomez a exploité son offrande pour inscrire le but de la qualification.

La et l'Atalanta vont se retrouver le 15 mai prochain au Stadio Olimpico. Ça sera la première fois depuis 2014 que la finale se jouera sans la . La Lazio visera sa septième Coppa et la première depuis 2013, tandis que l'Atalanta tentera de remporter la compétition pour la deuxième fois de son histoire, et la première depuis...1963.