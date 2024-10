Lassé par les critiques, Endrick pète un câble

Real Madrid vs Villarreal

Endrick a répondu aux critiques de son équipe après sa défaite surprise contre Lille en Ligue des champions.

Un penalty de Jonathan David en première période a permis à l'équipe française de sceller une victoire 1-0 contre les champions d'Europe en titre mercredi. Endrick, qui effectuait sa première titularisation pour Madrid, et Vinicius Junior ont déçu après leur première défaite toutes compétitions confondues cette saison.

Le joueur de 18 ans, qui a reçu un carton jaune lors du match, a déjà été critiqué depuis son transfert à Madrid en provenance de Palmeiras en raison de certaines de ses décisions sur le terrain, mais il n'est pas inquiet des réactions suscitées par la dernière performance de son équipe.

"Pour être honnête, je ne vois rien. C'est ça le football. Aujourd'hui, tu peux marquer un but et tout le monde est content, mais quand tu perds, ils te mettent à terre. Cela m'est arrivé il y a longtemps, quand j'étais à Palmeiras. J'ai appris à ne pas voir. J'appuie sur ce petit bouton "ça n'a pas d'importance". Je ne fais que suivre les conseils de mon entraîneur et de mes coéquipiers. C'est ça qui est important. Ce qui vient de l'extérieur, je m'en fiche complètement", a-t-il déclaré à TNT Sports au Brésil.

Après avoir fait match nul contre l'Atlético de Madrid et perdu contre Lille, l'équipe de Carlo Ancelotti affrontera Villarreal samedi, et Endrick espère obtenir une autre place dans le onze de départ.