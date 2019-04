L'ASSE et Monaco échappent à la défaite... Le résumé de la soirée en Ligue 1

La soirée de la 31e levée de L1 a été marquée ce samedi par les nuls compliqués arrachés par l'ASSE et Monaco, sur les terrains d'Amiens et Guingamp.

Il ne faisait pas bon d'avoir les faveurs des pronostiques ce samedi soir en . Les équipes qui étaient pressenties pour l'emporter ont dû se contenter des nuls, tandis que celles du bas de tableau ont séduit mais sans réussir à assurer le plein de points. a raté la victoire pour quelques secondes face à . Et il en est de même pour Amiens contre l'ASSE. a également cédé sur la fin face à pour repartir bredouille chez lui. Enfin, Rennes a aussi craqué avant le gong alors qu'une victoire lui tendait les bras face à Angers.

Amiens-Saint-Etienne : 2-2

Buts : Konaté (23e, 61e); Kolodzieczjak (16e), Cabella (90e)

Quatrième au classement de la , l'ASSE avait un très bon coup à jouer lors de son déplacement à Amiens. En terre picarde, les Verts ont même bien attaqué leur sujet en ouvrant la marque dès le quart d'heure du jeu par Kolodzieczjak. Mais, après cette ouverture du score, la bande à Gasset s'est reposée un peu sur ses lauriers. Et, elle a surtout subi la loi de Moussa Konaté. L'attaquant sénégalais leur a planté deux buts, dont le second à l'heure du jeu alors que son équipe était en infériorité numérique. Ca faisait 2-1 pour Amiens. Dans le dur, les Foréziens ont quand même eu le mérite de se ressaisir et assurer l'égalisation avant le gong grâce à un superbe but de Cabella. Ce point récolté leur permet de gagner un point sur l'OM (5e).

Guingamp-Monaco : 1-1

Buts : Eboa (23e), Jovetic (93e)

A quelques secondes près, Guingamp tenait ce samedi un succès des plus précieux face à l'AS Monaco en vue du maintien. L'équipe costarmoricaine allait passer de la 20e à la 18e place au classement. Mais, le match a donc duré un peu trop longtemps pour la bande à Gourvennec. Eboa a ouvert le score à la 23e minute, et ce 1-0 est resté de mise jusqu'à la 93e et une égalisation de Stevan Jovetic. Un finish frustrant et que l'EAG risque de se remémorer avec douleur en mai prochain.

Angers-Rennes : 3-3

Buts : Reine-Adelaide (47e, 90e), Bahoken (52e); Ben Arfa (35e, 75e), Niang (59e)

L'article continue ci-dessous

Revigoré par sa qualification pour la finale de la , le a fourni une belle prestation sur le terrain d'Angers, mais cela n'a pas suffi pour l'emporter. La faute notamment à René Adelaide. En verve, ce dernier s'est offert un doublé, et sa deuxième réalisation est arrivée à la toute dernière minute du match. Un but synonyme de match nul. Un autre joueur a claqué un doublé durant cette partie, en l'occurrence Hatem Ben Arfa. Mais sa joie et celle de ses partenaires sera incomplète, à l'issue de ce score de parité qui les maintient à distance des équipes jouant l'Europe.

Nimes-Caen : 2-0

Buts : Bouanga (85e), Ferri (90e)

Après son précieux succès sur le terrain de Monaco, Caen voulait confirmer sur le terrain de Nimes. Les Normands croyaient réussir à sauver le nul, en faisant preuve d'une belle solidité derrière. Mais, ils ont craqué à quelques minutes de la fin. Sur l'une des dernières offensives des Crocos, ils se sont fait surprendre par une tête de Bouanga au second poteau. En fin de partie, Jordan Ferri a même doublé la mise pour les locaux. Avec ce revers, l'équipe du duo Courbis-Mercadal reste rélégable.