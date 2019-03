Transferts, l'AS Monaco veut conserver Gelson Martins

L'AS Monaco est enclin à débourser 35M€ pour s'attacher les services de l'international portugais.

En janvier dernier, l'AS a fait venir Gelson Martins en provenance de l'Atletico Madrid dans le cadre d'un prêt. En multipliant les bonnes prestations et les gestes décisifs (3 buts et 2 passes), l’ailier portugais a grandement séduit les responsables du club de la Principauté. Et c'est pourquoi, d'après ce que nous révèle Goal , les Monégasques négocieraient actuellement avec les Matelassiers pour obtenir un transfert sec du champion d'Europe 2016.

Le prêt de Martins, qui s'étire jusqu'au 30 juin, n'est assorti d'aucune option d'achat. Mais le joueur se sent très bien sur le Rocher et il voudrait bien poursuivre son aventure avec la bande à Jardim. Et le souhait en question est réciproque. Monaco aurait même déjà soumis une première offre pour récupérer 100% des droits de Gelson Martins. Et elle serait de l'ordre de 35 millions d'euros.

Le Sporting réclame encore son dû

Pour rappel, Gelson était arrivé libre à l'Atlético de Madrid à l'été 2018, après avoir résilié son contrat avec le Sporting CP en invoquant de graves débordements. Il avait été agressé par des supporters au centre d'entrainement. Cependant, ce choix était unilatéral et le Sporting réclame toujours une compensation pour son ancien joueur. Selon le journal "A Bola", les Lisboètes exigent un montant proche de 20 millions d'euros. S'il n'y a pas de terrain d'entente trouvé entre les différentes parties, ça sera aux tribunaux de trancher et régler le litige.

Frederico Varandas, le président du Sporting de , intensifierait actuellement les discussions avec l'Atlético de Madrid pour résoudre le problème de Gelson Martins. Les Portugais ne cèdent pas d'un iota, tandis que les Espagnols commencent à se lasser de cette situation. En ces circonstances, un transfert du joueur les arrangerait bien, d'autant plus que ce dernier n'entre absolument pas dans les plans de Diego Simeone.

Pour régler le différend, l'Atletico pourrait aussi céder deux de ses joueurs au Sporting. Luciano Vietto, un ex-sociétaire du Sporting, et le gardien André Moreira prendraient la direction de la capitale portugaise. L'Atletico facturerait leur cession à la hauteur de que réclament les responsables lusitaniens pour Martins. Et ensuite, les Espagnols cèderaient leur joueur à Monaco, en veillant à assurer une plus-value pour ne pas enregistrer une perte dans cette opération.