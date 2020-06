L'arrêt de la L1 "aurait pu être évité" pour Cesc Fabregas

Le milieu de terrain de Monaco estime que la Ligue 1 va forcément souffrir de son arrêt définitif et craint d'importantes conséquences financières.

Après l' , l' et l' , c'est en que le football reprendra officiellement ses droits, mercredi. Un retour de la qui fera assurément le bonheur des amateurs de ballon rond, mais qui confirmera les doutes de certains observateurs français, lesquels estiment ces dernières semaines que la décision de mettre fin à la saison 2019-20 était prématurée. Pour Cesc Fabregas, milieu de terrain de l'AS , le débat mérite d'être ouvert.

"Ce dont je suis sûr, c'est que cela aurait pu être évité"

"Quand on parle de football, on ne parle que des joueurs. Mais derrière nous, 20 à 25 joueurs, il y a cinq fois plus de personnes qui travaillent dans un club. Les gens ont besoin d'argent, ils ont des familles qui vivent à Monaco, qui est un endroit très cher pour vivre, et ils doivent payer leur loyer", a ainsi déclaré l'ancien joueur de Cheslea et du , dans un entretien accordé au Guardian. Au point de ternir l'image de la ? Peut-être pas...



"Je ne sais pas si l'image de la a été ternie au niveau mondial, mais ce dont je suis sûr, c'est que cela aurait pu être évité. Cela a causé beaucoup de problèmes, non seulement sur le plan économique, mais aussi en termes de recrutement de joueurs pour l'avenir. Je pense que la Ligue 1 va le payer en termes d'investissement et de vente, de prêt et d'achat de joueurs et beaucoup de clubs vont avoir du mal cette saison à améliorer leurs équipes", a ainsi ajouté l'Espagnol.