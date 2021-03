L’arbitre du PSG - Basaksehir suspendu jusqu’à la fin de la saison

Sans le prononcer coupable, l’UEFA a choisi de suspendre l’arbitre du match PSG – Istanbul Basaksehir jusqu’au terme de la saison en cours.

Sebastian Coltescu, l’arbitre roumain, qui avait défrayé la chronique en décembre dernier lors du match PSG – Istanbul Basaksehir en prononçant des propos condamnables à l’encontre d’Achille Webo, vient d’être suspendu jusqu’à la fin de l’exercice en cours. C’est ce qu’a révélé l’UEFA dans un communiqué ce lundi.

Pour avoir dit le mot « negru » à plusieurs reprises pour désigner l’entraineur adjoint camerounais, Coltescu avait provoqué la colère des deux camps, ainsi que l’interruption de la rencontre. Le match avait dû reprendre le lendemain, après que le quatuor arbitral ait été totalement changé. C’était la première fois de l’histoire qu’une rencontre continentale avait été stoppée pour des actes à caractère discriminatoire.

Webo également sanctionné

Coltescu est coupable d’une « conduite inappropriée » et non d’un acte raciste. C’est pourquoi la punition est relativement légère. Cela va dans le sens de l'enquête disciplinaire diligentée par l'instance européenne et qui avait conclu le 11 février dernier que l'officiel n'avait pas tenu de propos à connotation raciste.

Ocatvian Sovre, assistant de l’arbitre ce jour-là, a aussi eu droit à une réprimande de la part de l'UEFA.

A noter aussi, et à la surprise générale, Achille Webo s’est également fait taper sur les doigts. Il écope d’une suspension d’un match pour conduite anti-sportive alors qu’il est la victime dans cette histoire.