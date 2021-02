Laporte envisage de quitter Manchester City

Souvent écarté par Pep Guardiola cette saison, le défenseur français Aymeric Laporte commence à explorer l'idée d'un départ.

Aymeric Laporte a laissé entendre qu'un transfert estival était possible le concernant. Déçu par son faible temps de jeu, le défenseur français pourrait aller chercher fortune ailleurs.

Le joueur de 26 ans s'est construit la réputation d'être l'un des meilleurs arrières centraux de la Premier League après avoir quitté l'Athletic Club en janvier 2018. On s'attendait à ce qu'il soit une solution à long terme pour City dans ce qui a parfois été une situation problématique. Des blessures et une infection à la Covid-19 ont cependant joué contre lui cette saison et ont permis à d'autres de se faire une place dans les plans de Pep Guardiola.

John Stones et Ruben Dias sont devenus un duo incontournable pour le patron des Blues, contraignant Laporte à se contenter des matches de moindre importance. Il était de retour dans le onze de départ de City pour une victoire 2-0 sur Burnley, alors que Guardiola était parti avec une défense à trois, mais il reste à voir si ce rôle sera conservé.

Après avoir disputé seulement 12 rencontres durant la campagne 2020-21, Laporte a déclaré à BT Sport: "En ce moment, je suis ici, je vais jouer, nous verrons ce qui se passe. Je suis heureux à Manchester City, j'ai toujours pensé que je passerais de nombreuses années ici. J'espère que cela arrivera. Je vais voir ce qui se passe d'ici la fin de la saison, mais pour l'instant je suis content."

La belle forme de City a rendu difficile pour Laporte de se frayer un chemin dans l'équipe de départ. En battant Burnley, les Sky Blues ont étendu leur série de victoires successives à 13 matchs.

Les buts ont recommencé à affluer pour les dirigeants de la Premier League, après un début de campagne assez poussif, mais Laporte dit qu'une équipe de stars ne fait rien de différent et ne fait que surfer sur une vague d'élan.

Il a confié : "Je ne sais pas ce que nous avons changé, la seule chose que nous avons faite est de gagner chaque match. Nous sommes heureux et nous essaierons de continuer sur cette voie. C'est important lorsque vous marquez. Si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Nous devons garder ce rythme, ne pas encaisser beaucoup de buts et essayer de marquer plus que ce que nous concédons."

City serait content d'étirer sa bonne dynamique le week-end prochain, l’équipe de Guardiola devant se rendre dimanche à Anfield pour une rencontre avec les champions en titre, Liverpool.