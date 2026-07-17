Laporta redoute un arbitrage défavorable pour l’Espagne face à l’Argentine

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a exprimé sa fierté de voir huit joueurs du club catalan figurer dans la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, saluant au passage l’excellence de la formation de « La Masia ».

Le président blaugrana a fait le déplacement à New York pour assister à la finale programmée dimanche au stade MetLife du New Jersey, où l’Espagne, forte de ses huit Barça, défiera l’Argentine de Lionel Messi.

Interrogé par la radio « RAC 1 » depuis Times Square, le président barcelonais a confié son enthousiasme pour cette finale que le monde entier suivra, convaincu que le nom du club sera très présent.

« Nous sommes très fiers de nos huit joueurs présents. C’est un match extrêmement important pour eux, et en tant que président du club, je suis heureux et reconnaissant de disposer de joueurs d’un tel talent. Au niveau des sélections nationales, c’est le meilleur match qui puisse se jouer, entre deux styles de jeu très différents », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Si l’arbitre se montre ferme, l’Espagne aura plus de chances de remporter le match. L’Argentine est plus combative, tandis que l’équipe d’Espagne joue de manière plus collective, avec un style plus proche de celui du FC Barcelone. Le FC Barcelone est le meilleur, tout le monde le reconnaît. »

Le président du Barça s’est également réjoui de retrouver Lionel Messi chez les finalistes argentins : « Leo est en finale, et cela me réjouit. C’est une fierté pour La Masia. Messi, c’est le passé et le présent ; Lamine Yamal, c’est le présent et l’avenir. Nous sommes très heureux de voir ce style de jeu authentique, typique du FC Barcelone. En tant que président du club, je suis fier que ces deux joueurs soient issus de notre centre de formation, et si l’on y ajoute Juan García, Éric García, Pau Kubarsi, qui réalise une Coupe du monde exceptionnelle, Dani Olmo, Gavi, Pedri et Ferran Torres… c’est tout simplement exceptionnel. »