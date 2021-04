Laporta provoque le Real, la réponse cinglante de Ramos !

Joan Laporta aime bien envoyer des piques au Real Madrid. Le fraîchement réélu président du Barça avait critiqué le rival merengue plusieurs fois lors de sa campagne.

Le cacique Blaugrana tirait à vue sur les Madrilènes à la moindre occasion, comme quand il évoquait le bilan sportif du Barça en son absence.

«Nous avons raté d’énormes occasions de garder le meilleur joueur du monde [Messi]. Nous aurions dû remporter plus de titres en Ligue des champions et nous espérons reprendre la réussite du club en C1. N'oubliez pas que pendant mon mandat, le [Real] Madrid n'en a pas gagné. »

Sergio Ramos’ new documentary being promoted in Barcelona. pic.twitter.com/ViFYGCysYh