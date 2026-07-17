Laporta : « Nous fixerons une date butoir pour le transfert d'Alvarez »

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a commenté la possibilité de recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, lors du mercato estival en cours.

Dans des propos rapportés par le journal espagnol Mundo Deportivo, Laporta a déclaré : « Nous avons fait une offre, et la décision appartient désormais à l’Atlético de Madrid. Le joueur a indiqué qu’il souhaitait partir, mais notre offre n’est pas illimitée. Nous fixerons une date butoir au cas où l’Atlético changerait d’avis. »

Le président du FC Barcelone a ajouté : « Nous avons fait une très bonne offre. C’est le joueur que Hans Flick et Deco veulent, mais si l’accord n’est pas conclu, nous devrons nous tourner vers d’autres options. »

Il a ajouté : « Deco travaille sans relâche, avec efficacité et sérénité, comme il l’a démontré avec Karim Ademi. Il en a été de même avec Anthony Gordon. C’est un joueur rapide, travailleur et capable d’un bon pressing, et nous sommes satisfaits du travail de Deco. »

Interrogé sur l’existence d’un plan B en cas d’échec du dossier Alvarez, Laporta a confirmé : « Nous avons d’autres options. Le directeur sportif travaille sans relâche ; plusieurs pistes sont ouvertes, et il doit retenir la plus pertinente. »

Pour conclure, Laporta a réitéré son souhait d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 au Spotify Camp Nou.