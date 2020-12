Laporta : "Le PSG ? Messi ne veut que le Barça"

Le candidat à la présidentielle du Barça, Joan Laporta, s'est entretenu avec El Partidazo de Cope et a révélé ses intentions s'il devait être réélu.

Laporta veut faire de Barcelone une force avec laquelle il faudra à nouveau compter en Europe et veut valoriser Lionel Messi de la manière qu'il mérite et ramener le club à la stabilité économique qu'il a perdue. Tout un programme, détaillé au micro de la Cope.

«La situation est similaire à celle que j'ai rencontrée lorsque je suis devenu président en 2003», a déclaré Laporta. «Il y a eu des pertes importantes et ils m'ont dit de partir. Aujourd'hui, la situation est très délicate, mais avec un plan détaillé, nous pouvons l'inverser. Laporta a révélé que les moyens avec lesquels il entend renforcer la force économique de Barcelone consistent à rechercher des investissements supplémentaires plutôt que de vendre des footballeurs. Barcelone n'est pas un club de vente, mais un club d'achat", a-t-il tonné.

«L'un des secteurs d'activité est la vente de joueurs et historiquement, nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous devons rechercher des partenaires de classe mondiale dans tous les secteurs pour trouver des sources de revenus. Nous devons l'étudier attentivement. Il reste encore de nombreux domaines à exploiter. »

La gestion des relations du club avec Messi est d’une importance capitale pour tout nouveau président. L'Argentin a clairement exprimé sa volonté de quitter le club l'été dernier et son contrat expire fin juin. "Leo veut avoir un vestiaire qui lui ramène de la joie", a-t-il déclaré. «Une équipe comme Barcelone a besoin d'un esprit d'équipe dans les vestiaires. J'ai été président de Barcelone et je ne veux pas déstabiliser une équipe dans une situation délicate".

Laporta a répondu également aux rumeurs envoyant La Pulga rejoindre Neymar au PSG. «Leo veut Barcelone. Ce que je veux, c'est lui rendre son bonheur. Ce n’est pas seulement une question d’argent. Vous devez également créer une équipe compétitive. Leo a été trompé et cela diminue [son bonheur] beaucoup. C’est un vainqueur et il ne supporte pas de voir d’autres soulever la ."

«La dernière fois que je lui ai parlé, c'était en octobre. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour Barcelone. Je le connais depuis l’âge de 16 ans et c’est une personne extraordinaire. Il y a une appréciation et un respect mutuels. Nous devons être à l'intérieur du club pour lui faire une proposition imaginative et crédible". Laporta a précédemment occupé le poste de président du club entre 2003 et 2010, supervisant la mise en place de l'une des plus grandes équipes de club de l'histoire du football aux côtés de Pep Guardiola.