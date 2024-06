Laporta et Xavi, le règlement de compte

Joan Laporta a expliqué pourquoi Hansi Flick a été nommé coach, après avoir enfin donné une explication sur le licenciement de Xavi.

Flick a été annoncé mardi dernier pour un contrat de deux ans au club, ce qui lui permettra d'aller jusqu'à la fin du mandat de Laporta s'il va jusqu'au bout de son contrat. Laporta a expliqué qu'une première rencontre avec Flick avait rassuré les dirigeants quant à sa désignation comme successeur de Xavi.

« Il y a eu des moments où les membres ont été fiers du club, comme l'année dernière, la grande présence en Europe, l'exode vers Paris... Je ne voulais pas gâcher le moment, j'ai pensé à Flick comme au père d'une dynastie d'entraîneurs allemands que je ne pouvais pas signer à l'époque parce qu'il acceptait l'équipe nationale allemande. »

« Depuis que Xavi a annoncé son départ, Hansi étudie l'équipe et voit comment utiliser ces joueurs. Lorsque nous avons décidé que Xavi ne continuerait pas, Deco et Bojan l'ont rencontré. Il est très enthousiaste, il est calme, responsable, mature... Il nous a donné l'assurance que tout se passerait bien. Je lui ai dit où je venais, dans un club qui est plus qu'un club, qui appartient à ses membres, pour qu'il comprenne notre façon de voir la vie. Il me donne un bon sentiment ».

L'article continue ci-dessous

Les reproches de Laporta

« Nous demandons à Flick de gagner, qu'il présente une équipe plus équilibrée, qu'il soit capable de préparer l'équipe physiquement, sans renoncer à notre style, mais avec une préparation plus physique pour jouer en deux touches et récupérer le ballon rapidement. J'avais dit que la défaite aurait des conséquences et c'est ce qui s'est passé ».

Laporta a ensuite étalé ses nombreux reproches à Xavi, alors que le Barça se dirige vers un été mouvementé : « Nous avons vu qu'à partir de la 60e minute, l'équipe baissait de niveau, le match ne s'est pas terminé de la même manière, comme les deux matchs contre le Real Madrid, qui est revenu dans les dernières minutes. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bien préparés, mais il y a toujours des choses à améliorer et Flick va améliorer la préparation physique. Pour ce faire, il devra s'adapter à la structure du club, un entraîneur arrivera et ils élaboreront un plan ».