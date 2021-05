L’annonce choc de Gianluigi Buffon sur son avenir

En fin de contrat avec la Juventus Turin dans quelques jours, Buffon ne dirait pas non à jouer une Coupe du Monde.

A plus de 40 ans, Gianluigi Buffon continue de faire de la résistance et ne semble pas décidé à vouloir faire de la place aux petits jeunes. En annonçant son départ de la Juventus Turin à l’issue de la saison, on aurait pu imaginer voir le portier italien raccrocher les gants ou s’offrir un dernier challenge d’une saison. Seulement, ce ne semble pas être dans les plans de l’ancien Parisien.

Au sortir d’une finale remportée en Coupe d’Italie, Buffon a surpris tout son monde avec une déclaration prouvant qu’il en avait encore sous le pied. Le rêve est clair: participer pour la sixième fois à la Coupe du monde, ce que personne n'a jamais réalisé et qui donnerait à Buffon un nouveau record au seuil de 45 ans.

Buffon, interrogé par 'Rai Sport' à l'issue de la finale de la Coppa Italia, n'a pas exclu la possibilité de répondre à une éventuelle convocation pour Qatar 2022.

"Je me sens toujours fort. Je ne veux de cadeaux de personne, mais je suis toujours le même Gigi Buffon. Voyons d'abord si et comment j'arriverai en décembre 2022, puis si quelqu'un pense que je peux mériter de rejoindre la sélection. Je ne dis pas non. Moi, j'aime surprendre et surtout me surprendre: la vie doit être vécue comme ça, avec enthousiasme jusqu'à la dernière seconde."

Les adieux de Buffon à l'équipe nationale remontent à trois ans, lorsque le gardien de but a annoncé qu'il n'était plus disposé à endurer certaines situations.

"Puisqu'en équipe nationale, je semble être devenu un problème ces deux dernières années, pour l'estime et la fierté que j'ai pour moi-même, je me retire afin d’éviter de l’embarras à tout le monde. Dans une situation d'inconfort, je ne me sens pas bien. Honnêtement. J'ai toujours été une valeur ajoutée de mes équipes, j'ai toujours été perçu comme ça. J'ai toujours été invité à des compétitions car je suis considéré comme un acteur important. Fin de l’affaire."

Roberto Mancini, de son côté, avait offert à Buffon au moins la possibilité d'un dernier match pour clôturer son chapitre, option aimablement rejetée par Gigi à plusieurs reprises.

"Je le remercie publiquement car il a toujours été très prudent et délicat avec moi. Si cela devait arriver et que Mancini et la Fédération voulaient que je fasse cela, j'accepterais, mais seulement quand je décide de m'arrêter pour jouer. Cela n'aurait pas de sens avant. "

Cependant, la retraite semble encore loin et Buffon a maintenant un autre objectif à atteindre. La prochaine Coupe du monde, en revanche, approche à grands pas.