L'Angleterre sans Alexander-Arnold mais avec Lingard

Gareth Southgate a communiqué la liste des joueurs sur lesquels il compte en éliminatoires du Mondial. Alexander-Arnold n'en fait pas pas partie.

Jude Bellingham pourrait faire ses débuts en matches de compétition avec la sélection anglaise après avoir été inclus dans la dernière sélection de Gareth Southgate pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2022 à moins que les règles de quarantaine de Covid-19 ne retardent son baptême de feu.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund peut espérer participer aux matches contre le Saint-Marin, l'Albanie et la Pologne. L'attaquant d'Aston Villa, Ollie Watkins, a aussi bénéficié de sa première convocation après avoir été préféré au joueur de Leeds United, Patrick Bamford.

John Stones, Luke Shaw et Jesse Lingard effectuent leur retour chez les Three Lions après avoir retrouvé leur meilleur niveau avec leurs clubs respectifs, mais le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, est absent. A son sujet, Southgate a confié : "Je ne pense pas qu'il a joué au niveau où il était ces dernières années".

Lingard et Stones font leur retour

Bellingham, qui n'a que 17 ans, a fait ses premiers pas pour la sélection de son pays lors du match amical international contre l'Eure en novembre 2020. Il a été appelé dans l'équipe actuelle malgré des doutes sur sa disponibilité au milieu des restrictions de voyage à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne en raison du coronavirus. "Numériquement, la préoccupation évidente est Jude. Nous l'avons nommé dans l'équipe, nous reconnaissons que cela pourrait être un peu difficile en termes de voyage et de quarantaine, alors nous en parlons à Dortmund."

L'un des adversaires de l'Angleterre, la Pologne, a déjà déclaré que son joueur vedette, l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, ne serait pas disponible pour ces prochains matchs en raison des règles de quarantaine.

Le défenseur de Manchester United, Shaw, signe aussi son retour en sélection. La dernière des huit capes du joueur de 25 ans pour l'Angleterre remonte à 2018. Sa méforme physique l'a vu glisser dans l'ordre hiérarchique. Cette saison, le Red Devils a retrouvé le top de sa forme, avec six passes décisives et un but enregistré pour sa formation.

Un autre élément qui risquait de devenir une figure oubliée à Old Trafford est également de retour dans les plans de Southgate. Il s'agit de Jesse Lingard. Ce dernier a connnu un début de prêt très productif à West Ham, ses qualités créatives revenant au premier plan sur une scène de haut niveau anglaise.

John Stones cherchera également à tirer profit de sa belle période pour regagner une place de titulaire avec la sélection. Le défenseur de Manchester City n'a pas représenté son pays depuis novembre 2019, mais ses dernières sorties avec City ne pouvaient pas laisser son sélectionneur insensible.

La sélection anglaise

Gardiens: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs : Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)