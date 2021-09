L'Angleterre saisit la FA après le nul en Pologne

Harry Kane et Gareth Southgate se sont tous deux plaints d'un événement regrettable juste avant la mi-temps.

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a confirmé que l'équipe a signalé à la Football Association (FA) un accrochage entre Harry Maguire et le Polonais Kamil Glik, suite au match de qualifications pour la Coupe du monde de mercredi.

Les Three Lions ont perdu leurs premiers points de la campagne dans le Groupe I en étant tenus en échec 1-1 à Varsovie.

Damian Szymanski a marqué dans le temps additionnel pour égaliser après le but de Kane en seconde période, mais c'est l'altercation précédente qui a constitué l'un des principaux sujets de discussion du match.

"Il y a eu un incident juste avant la mi-temps qui a été signalé aux gars de la FA", a expliqué Kane à BBC Radio Five Live après le coup de sifflet final.

"Ils sont en train de s'en occuper et d'enquêter, et nous verrons bien. Il s'agit de quelque chose qui a été fait, pas dit. Nous n'avons pas eu la chance de regarder les images et de parler au garçon."

L'entraîneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, a également été prudent dans sa réaction à l'incident, qui a valu un carton jaune à Maguire et à Glik après qu'ils se soient rendus coup pour coup à la fin de la première mi-temps.

"Nous sommes en train de comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un rapport et nous devons en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé", a-t-il déclaré à la BBC.

"Pour l'instant, nous sommes encore en train de rassembler toutes les preuves, donc il est inutile que je spécule davantage."

Avant l'incident, les joueurs de l'Angleterre avaient une fois de plus fait face à des huées du public local alors qu'ils s'agenouillaient avant le coup d'envoi, comme cela s'était produit la semaine dernière lors de la visite à Budapest pour affronter la Hongrie.

Bien qu'elle n'ait pas réussi à s'imposer pour la première fois dans sa campagne de qualification, l'Angleterre reste bien placée pour atteindre le Qatar en 2022.

Les Three Lions comptent quatre points d'avance sur l'Albanie, deuxième du Groupe I, et pourraient se qualifier à deux matches de la fin du mois d'octobre s'ils remportent les deux matches contre Andorre et la Hongrie et si d'autres résultats leur sont favorables.