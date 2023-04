Landreau accable Galtier après sa réaction face aux supporters de Nice

Interrogé sur les incidents entre Christophe Galtier et les supporters niçois, Mikaël Landreau s'est rangé contre le coach français en l’accablant.

Ce dimanche, c'était l'affaire extra-sportive dont tout le monde parlait en France. Pour le retour de Christophe Galtier à Nice depuis son départ pour le PSG, les supporters des Aiglons avaient réservé un accueil chaud bouillant à leur ancien entraîneur. Entre la banderole houleuse et le chant insultant, le coach parisien a été particulièrement chahuté. Au point d'aller défier les Ultras niçois après le coup de sifflet final. Une réaction qui fait parler et que Mikaël Landreau fustige.

Landreau accable Galtier, Beye et Boulleau le défendent

Interrogé sur la réaction de Christophe Galtier sur le plateau du Canal Football Club, Mikaël Landreau a fustigé l'attitude de l'entraîneur français : « La dimension d'un coach à Paris doit être au-dessus de cela. Il s'est mis au même niveau que les supporters de Nice. Il doit être capable de prendre de la hauteur. Nice, c'est leur chanson classique. Je ne dis pas qu'elle est bien mais il y a une histoire derrière le départ de Galtier de Nice. »

À l'inverse, Habib Beye se range du côté du coach parisien : « Prendre de la hauteur? C'est négliger ce qui se passe. Non, je suis désolé, on doit s'élever contre cela. La banderole, elle est indigne et on doit arrêter un match de foot pour cela. Je comprends la réaction de Galtier, à 2000%. » Une position que rejoint Laure Boulleau : « Je me suis mise à la place de Galtier. Il jouait sa place sur ce match là. Prendre du recul dans ces moments, c'est impossible. Et c'est un être humain, ça l'a piqué et ça lui a fait mal au coeur. On a touché à sa maman, je peux comprendre qu'il puisse être émotif. »