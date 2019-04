L'ancien Parisien Odsonne Édouard joueur du mois en Écosse

Belle récompense pour l'ancien parisien Odsonne Édouard (21 ans). L'attaquant du Celtic FC a été élu joueur du mois de mars en Écosse.

Un trophée qui intervient alors qu'il a marqué à deux reprises en quatre matches de championnat, dont un but dans le Old Firm face aux Rangers (2-1) le week-end dernier.

Odsonne Edouard has been named @Ladbrokes Player of the Month for March!



Congrats and well deserved, @Oedouard22!