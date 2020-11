L'ancien arbitre Stéphane Moulin est décédé

Stéphane Moulin était âgé de 57 ans et avait été arbitre professionnel de 1995 à 2008.

C'est une triste nouvelle qui nous est parvenue ce lundi matin : le syndicat des arbitres d'élite (SAFE) a annoncé sur son compte Twitter le décès de Stéphane Moulin, à l'âge de 57 ans.

« Notre collègue, Stéphane Moulin, nous a quittés ce 8 novembre à 57 ans, annonce le SAFE. 40 années dédiées à l'arbitrage régional et national, arbitre international avec près de 300 matchs au plus haut niveau en et , un en 2000. Émotion et tristesse ».

Stéphane Moulin était né à Rennes le 27 octobre 1963 et après sa carrière d'arbitre, il a été président de la commission régionale d'arbitrage de la Ligue de Franche-Comté puis salarié de la FFF.

La rédaction de Goal adresse ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de Stéphane Moulin.