Lampard révèle ses doutes lors de son arrivée à Chelsea

Le manager des Blues admet qu'il n'était pas sûr d'accepter un job aussi énorme au début de sa carrière d'entraîneur.

L'entraîneur de , Frank Lampard, a admis avoir eu "beaucoup de doutes" avant de prendre la relève du club où il jouait en tant que joueur - mais a estimé qu'il n'avait pas d'autre alternative que de saisir l'occasion qui s'offrait à lui.

Lampard a été nommé à Stamford Bridge à l'été 2019 après avoir passé seulement un an en tant que manager, du côté de Derby, en Championship. S'adressant au média Athletic, Lampard a déclaré : «C’est mon club et il allait toujours m'attirer, peu importe où j’aurais pu être. Je ne savais pas quand cette opportunité de Chelsea pourrait se présenter à nouveau".

"En plus de cela, l'idée de rester à Derby était difficile. C'était à une période difficile et je pense que c'est devenu évident maintenant. La décision était donc claire, mais j’avais des doutes, si le mot «doutes» est le bon mot. La gestion de Derby se faisait à une échelle beaucoup plus petite, à des niveaux d’attente serrés, et certains matches passeraient sous le radar si vous n’obteniez pas un excellent résultat".

"À Chelsea, je savais que tout cela changerait instantanément et je voulais avoir un impact positif parce que je savais que mon nom et le truc de "l'ancien joueur du club" ne dureraient pas aussi longtemps. Alors oui, j'avais beaucoup de doutes", a-t-il admis.

Malgré ces doutes, Lampard a connu un début de vie réussi en tant que patron de Chelsea, renvoyant les Blues en pour la saison 2020-21 grâce à une arrivée dans le top quatre de la , et les Bleus semblent prêts à être impliqués dans la course au titre cette saison.

«Vous ne pouvez pas y penser. Cela ne me dérange pas vraiment (...) Aller à Derby et découvrir le monde a beaucoup changé ma vision. Je veux réussir, c'est mon club et ça le sera toujours, même si les fans me mettent à la porte parce que je n'ai pas réussi. J'aime écouter les autres managers, les podcasts d'autres coachs. Si je peux en tirer des extraits, je le ferai. Vous devez être vous-même, mais vous pouvez toujours aspirer tout ça", a recommandé le manager de Chelsea concernant sa méthode de travail.