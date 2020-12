Lampard ne perd pas la foi en Werner et Havertz

Les internationaux allemands ont eu des problèmes depuis leur transfert à Stamford Bridge mais ont le soutien de leur manager

Frank Lampard a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune inquiétude concernant Timo Werner et Kai Havertz, le manager de étant convaincu que les signatures d'été se révéleront être de grands atouts pour les Blues.

Werner et Havertz sont arrivés à Stamford Bridge respectivement en provenance du et du , mais les deux ont connu des transitions difficiles dans la vie en .

Werner a bien commencé et a marqué cinq buts en quatre matchs en octobre et novembre, mais il est maintenant sur une série de neuf matchs sans trouver la cible dans toutes les compétitions.

L'international allemand a failli briser sa préiode de sécheresse contre lundi avec une frappe sur la barre et Lampard estime qu'un travail supplémentaire à l'entraînement va bientôt porter ses fruits.

"Nous faisons toujours des finitions supplémentaires à l'entraînement et je pense qu'il est très important de faire un travail spécifique pour les attaquants", a déclaré Lampard à Sky Sports. «Je n'ai jamais pensé que vous pouviez marquer le week-end si vous ne travailliez pas dessus tout au long de la semaine, c'est donc une grande partie de ce que nous faisons.

"Timo a connu une période où ça ne s'est pas très bien passé pour lui et les attaquants sont jugés en fonction des buts. Il se positionne très régulièrement et je pense qu'une fois qu'il aura marqué un but ou deux, nous en verrons beaucoup plus de sa part. Il travaille dur à l'entraînement comme nous le faisons toujours. "

Havertz a montré des éclairs de qualité, mais sa saison a été perturbée par un test de coronavirus positif et Lampard dit que l'international allemand a été durement touché par le Covid-19.

"Il commençait juste à très bien jouer quand il a attrapé le Covid et a eu des symptômes assez lourds avec ça", a déclaré Lampard à propos de Havertz. "Il lui a fallu du temps pour récupérer, mais il revient à un meilleur niveau maintenant. Il est très joueur talentueux, un bon jeune joueur avec une bonne attitude.

"Je suis convaincu qu'il sera un très grand joueur pour le club. Il est important que nous restions patients à court terme, mais Kai est un énorme talent."

Havertz et Werner espèrent être impliqués lorsque Chelsea affrontera à l'Emirates lors du Boxing Day.