Lampard ne fait aucune promesse à Mendy

Frank Lampard, le manager de Chelsea, n’a pas souhaité assurer à Edouard Mendy qu’il sera son portier numéro un.

Les Blues de ont un nouveau gardien, en la personne d’Edouard Mendy. L’ancien rennais a été transféré à Londres la semaine dernière contre un montant de 24M€. Avec un tel investissement de la part du club anglais, on pourrait penser que le Sénégalais a la place de titulaire assurée, mais ce n’est pas vraiment le cas.

En conférence de presse ce lundi, Frank Lampard a indiqué qu’il était très content de la venue de Mendy, mais qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un élément parti pour être intouchable. « Les premiers signes et interactions (avec lui) sont très positif. De même qu’en tant que personne sur le terrain d'entraînement. Il s'est très bien installé les premiers jours et nous l'avons fait sentir comme l’un de nôtres. (Pour le reste), c'est de la concurrence. C'est un bon gardien et nous en savons beaucoup sur lui. Nous verrons comment ça va évoluer ».

Lampard veut « protéger » Kepa

Le technicien anglais s’est aussi exprimé sur son autre portier, l’Espagnol Kepa Arrizabalaga. Il a démenti les rumeurs selon lesquelles il lui a indiqué la porte de la sortie. « S’il a déjà joué son dernier match avec Chelsea ? Non, je n’irai certainement pas jusqu’à le dire. Je pense que cela a été une période difficile pour Kepa. Je le sais et il le sait. Mais nous ne devons certainement pas faire ce genre de conclusion. De plus, la semaine dernière je pense avoir ressenti qu’il y avait trop de projecteurs sur ce jeune homme et des critiques parfois injustes. Je dois le protéger parce que je sais que c'est un bon garçon. Il doit jouer avec un professionnalisme absolu pour faire de son mieux, comme toute l'équipe doit le faire. »

Lampard n’a pas donné d’indication sur l’équipe qu’il envisageait d’aligner face à , mardi en . Mais, il a confirmé que Mendy sera dans le groupe. Et c’est aussi le cas de Ben Chilwell, l’ex-joueur de Leicester. « Ils sont en forme et nous verrons s'ils commencent ou non. Ziyech et Pulisic ne sont pas loin mais ils sont toujours en phase de récupération. C’est Trop tôt pour eux deux », a-t-il déclaré.