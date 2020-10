Chelsea, Lampard explique sa prudence avec Thiago Silva

Frank Lampard, le manager de Chelsea, a évoqué les raisons pour lesquelles il utilise Thiago Silva avec parcimonie.

Malgré son expérience et un statut de capitaine, Thiago Silva ne participe pas à tous les matches de sa formation de . Il a même manqué les deux sorties des siens en Ligue des Champions. Des choix surprenants et sur lesquels Frank Lampard, le coach des Blues, s’est expliqué, ce jeudi en conférence de presse.

« Je pense juste qu'avec Thiago, personnellement, cela a du sens, a-t-il commencé par déclarer. Je sais comment j'étais un joueur vers la fin de ma carrière, non pas qu'il soit vers la fin de sa carrière parce qu'il veut continuer pendant encore quelques années et à juste titre étant donné la condition dans laquelle il se trouve. Mais c'est juste essayer de faire en sorte que nous tirions le meilleur parti de lui au cours de la saison. Et dans ce calendrier où nous avons match après match après match, et un match qui impliquait beaucoup de voyages, cela avait du sens. »

Lampard veut gérer Thiago Silva « différemment » des autres

Le technicien anglais a aussi assuré que tout est clair avec l’ancien Parisien, et qu’il est lui-même disposé à souffler de temps en temps. « J'ai parlé à Thiago, et s'il avait dû jouer dans ce match, bien sûr, il aurait pu le jouer. Mais nous devons le replacer dans le contexte de ce que nous avons devant nous. Donc ça a fini par un bon exercice dans le fait que nous avons obtenu un résultat, et Toni Rudiger est entré et a très bien joué hier soir », a-t-il concédé.

Même si Thiago Silva est son capitaine, Lampard affirme que le Brésilien est également intégré à la concurrence qu’il peut y avoir au poste d’arrière central. « C'est une concurrence dont nous avons besoin aussi, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à un onze de départ. Thiago, c’est juste que je vais le gérer un peu différemment, en raison des circonstances », a-t-il conclu.