La star du FC Barcelone Lamine Yamal est devenue la dernière superstar à rejoindre le tournoi de la Kings League de Gerard Piqué.

Dimanche soir, Yamal a été dévoilé comme nouvelle recrue pour la compétition de football à sept. Dans une révélation digne de l'émission télévisée Traitors, le jeune homme de 17 ans a enlevé sa capuche et a déclaré : "Ici commence la nouvelle saison des Kings. Battons le jeu".

La publication espagnole Sport indique que bien que le rôle de l'international espagnol n'ait pas encore été révélé, il sera détaillé dans les prochains jours. La quatrième édition de cette compétition débutera le 15 septembre à la Cupra Arena de Barcelone. Si Yamal participe au tournoi, ce sera une véritable bombe.

L'article continue ci-dessous

La Kings League a été lancée fin 2022 par l'ancien défenseur du Barça et de l'Espagne Pique - qui a tweeté un emoji bombe en réponse à la révélation de Yamal. Le format comprend des ajouts tels qu'une séance de tirs au but décisif, des remplacements illimités, des doubles buts, etc. Lors des éditions précédentes du tournoi, d'anciennes stars telles que Zlatan Ibrahimovic, Iker Casillas, Sergio Agüero, Ronaldinho et Eden Hazard ont pris part au tournoi.

Sport précise que d'autres joueurs pour le tournoi seront confirmés le mercredi 11 septembre. L'équipe espagnole Porcinos FC sera une fois de plus l'équipe à battre après avoir remporté la première Kings World Cup en juin.