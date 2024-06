Lamine Yamal promet de ne plus retourner à l'école !

L'Espagnol Lamine Yamal, qui illumine l'Euro, a révélé qu'il ne terminerait pas ses études si l'Espagne remportait le tournoi.

L'humble sensation barcelonaise de 16 ans s'est peu à peu imposée comme l'un des meilleurs ailiers du monde au cours de sa première saison chez les Blaugrana. C'est pourquoi Luis de la Fuente l'a inévitablement appelé en équipe nationale espagnole pour l'Euro. Yamal, qui est encore étudiant, a révélé que son école lui avait donné des devoirs et des missions pour la durée du Championnat d'Europe en Allemagne. Il a maintenant révélé qu'il ne retournerait pas à l'école cet été si la Roja devenait championne d'Europe.

Yamal s'est confié à Cope : "Combien d'heures dois-je consacrer à l'étude ? Quand je suis dans la chambre et que je n'ai rien à faire, je prends l'iPad et je fais quelques devoirs, et quand Nico ou Fermín m'appellent pour jouer à la PlayStation, je descends avec eux.

"Dois-je passer des examens ? Non, avec l'iPad, je vois ce qu'ils m'envoient, je l'imprime et je le fais.

"Qu'en est-il de mes notes ? Je suppose qu'ils me les enverront en ligne parce que ça dépend de notre parcours en Coupe d'Europe, que j'espère très lointain parce que je ne retournerai plus en classe. Donc, si on arrive en finale, je ne reviendrai pas, je partirai directement en vacances".