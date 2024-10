Lamine Yamal "pas aussi chanceux" que Messi

Lamine Yamal « écrit sa propre histoire », affirme Deco, le jeune prodige du FC Barcelone suivant les traces de Messi, Ronaldinho et Johan Cruyff.

A seulement 17 ans, Yamal a déjà passé la barre des 60 sélections en club, tout en comptant 17 sélections avec l'Espagne et en devenant champion d'Europe. On le compare aux plus grands de tous les temps, du passé et du présent, et les attentes sont placées sur les épaules des jeunes.

L'icône du FC Barcelone Deco, aujourd'hui directeur sportif du club, peut comprendre l'enthousiasme et a déclaré à SPORT qu'il avait vu Yamal comparé aux superstars qui l'ont précédé en Catalogne : « Il y aura toujours des comparaisons parce que le football est passion et idolâtrie et nous ne pouvons pas demander le contraire aux gens, mais chaque chose en son temps. Lamine écrit sa propre histoire. Leo, Johan, [Andres] Iniesta ou Ronaldinho ont eu leur moment. »

La percée de Yamal s'est produite alors que le Barça s'est une fois de plus inspiré de son centre de formation La Masia pendant une période de test sur et en dehors du terrain - le jeune homme n'ayant pas bénéficié du type d'adaptation qui a permis à Messi de s'épanouir facilement dans des équipes victorieuses en Liga et en Ligue des champions.

Deco a ajouté que l'adolescent devenait un élément clé de la construction de Barcelone dans une nouvelle ère : "Il a tout pour être une référence pour ce club et c'est merveilleux de l'avoir à la maison, de pouvoir prendre soin de lui et de l'apprécier. Il n'a pas eu la chance de grandir dans une équipe qui gagnait comme Messi, mais il fait partie d'un processus de renouvellement".

Yamal est actuellement en proie à un coup dur, qui a été détecté lors de son match international en Ligue des Nations de l'UEFA, mais il aura un rôle important à jouer dans l'avenir à long terme de Barcelone - on s'attend à ce qu'il signe un nouveau contrat lucratif à ses 18 ans en juillet 2025.