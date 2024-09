Lamine Yamal, le PSG inquiète le Barça

Villarreal vs FC Barcelone

Lamine Yamal a fait ses débuts à Barcelone à l'âge de 15 ans contre le Real Betis.

En effet, Yamal aurait pu faire ses débuts avec l'équipe première plus tôt si le club n'avait pas voulu cacher son talent particulier pour éviter qu'il ne soit volé.

Le joueur de 17 ans a marqué son premier but en Ligue des champions jeudi pour le Barça contre Monaco avec son mouvement de marque de fabrique consistant à récupérer le ballon sur la droite avant de couper vers l'intérieur et d'envoyer un tir bas du pied gauche dans le but depuis l'entrée de la surface.

Même lors d'une défaite 2-1, c'était le genre de moment qui a fait de l'adolescent le jeune footballeur le plus en vogue du monde.

Barcelone a en fait dû empêcher l'ancien entraîneur en chef Xavi de le lancer dans l'équipe première même bientôt parce qu'ils ne voulaient pas risquer que leurs rivaux sachent à quel point il est un joueur spécial.

Jordi Cruyff, ancien directeur sportif du FC Barcelone, a déclaré à MoviStar Plus : « Je me souviens de la première fois où il a voulu s’entraîner, après cinq minutes, Xavi nous a regardé et a dit : « C’est spécial ».

« Je me souviens que nous voulions lui faire ses débuts un peu plus tôt et nous avons pensé : « Nous n’avons pas de contrat pour le garçon, nous allons donc nous assurer qu’il sera d’abord à nous pendant de nombreuses années ».

« Les joueurs, ses coéquipiers vétérans, quand il a touché le ballon pour la première fois, tout le monde avait ces yeux qui disaient : « C’est quelque chose de très différent, très difficile à trouver ». »

Il a été rapporté cet été que le PSG était prêt à payer 250 millions d’euros pour Lamine,