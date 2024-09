Lamine Yamal, le gros malaise

Le FC Barcelone aurait de « sérieuses inquiétudes » concernant le jeune prodige Lamine Yamal après son ascension rapide au sommet du football.

Le virtuose a été propulsé sous les projecteurs à l'âge de 17 ans après être devenu un joueur clé pour Barcelone et l'Espagne. Le jeune prodige a aidé la Roja à remporter l'Euro 2024 cet été et a battu de nombreux records en club et en sélection. Cependant, Barcelone s'inquiète de sa « notoriété excessive » et craint qu'il ne soit pas en mesure de « contrôler ce qui lui arrive », selon Marca. Le club travaille maintenant dur pour s'assurer que Yamal ne soit pas dépassé par son ascension vers la gloire.

Le prodige n'a eu 17 ans qu'en juillet, mais il a déjà été pressenti comme futur vainqueur du Ballon d'Or par Cristiano Ronaldo et l'ancien attaquant du FC Barcelone et expert de la télévision Gary Lineker. Le jeune prodige du Barça est sur la liste des nominés pour le prix de cette année, bien qu'il soit trop tôt pour qu'il soit un challenger crédible. Cependant, il devrait plutôt soulever le trophée Kopa.

Trop haut, trop vite ?

La star a été directement impliqué dans 11 buts (trois buts et huit passes décisives) en 16 sélections avec l'Espagne, toutes compétitions confondues. Il s'agit du plus grand nombre de buts marqués par un joueur de moins de 18 ans dans l'histoire de l'équipe nationale espagnole.

Yamal est désormais de retour à Barcelone après avoir brillé pour l'Espagne pendant la trêve internationale. Le jeune joueur a inscrit quatre buts et une passe décisive en quatre matches avec les Catalans cette saison, l'équipe de Hansi Flick devant affronter Gérone en Liga.