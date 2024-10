Lamine Yamal, le dernier avertissement

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré que Lamine Yamal avait été « touché par la baguette magique de Dieu ».

Yamal a fait une entrée fracassante sur la scène internationale au cours de la dernière année, jouant à la fois pour Barcelone et pour l'Espagne. Bien qu'il n'ait que 17 ans, il est déjà un joueur clé pour son club et son pays, mais le sélectionneur national De La Fuente a souligné que l'adolescent ne devait pas se laisser emporter par son succès.

Il a déclaré à Mundo Deportivo : « C’est une caractéristique commune [la maturité] de ce type de joueur. Quand tu vois qu’il a ce toucher, je dis qu’il est touché par cette baguette magique de Dieu, qu’il est différent. Ce sont des joueurs qui, à 17 ans, n’ont rien à voir avec un garçon de son âge. Ils sont beaucoup plus mûrs, avec un degré de responsabilité très important, qui interprètent et acceptent toute proposition et situation que tu leur proposes parce qu’ils sont brillants. Mais j’ai aussi vu ces footballeurs qui sont tombés dans l’oubli. Ne fais pas l’erreur de vouloir marcher plus vite que nécessaire, tu peux tout gâcher. Tu dois contrôler qu’ils jouent très bien au football et les mille autres détails qui sont vraiment importants. »

Yamal a joué un rôle important dans la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024 cet été, mais l'ailier devrait encore s'améliorer, surtout s'il est bien encadré. Il s'agit désormais de voir si le produit de l'académie du Barça peut faire passer son jeu au niveau supérieur et s'imposer au sommet du sport.

Yamal devrait jouer pour l'Espagne lors du choc de la Ligue des Nations de samedi à domicile contre le Danemark, avant d'accueillir la Serbie trois jours plus tard dans la même compétition. L'Espagnol reviendra ensuite à Barcelone la semaine prochaine.