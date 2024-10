Lamine Yamal, la grosse explication

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a répondu aux critiques après le départ de Lamine Yamal de l'équipe de La Roja après une blessure.

Yamal est en pleine forme depuis le début de l'année et le joueur de 17 ans a joué un rôle essentiel dans la victoire de l'Espagne au Championnat d'Europe cet été. Cependant, lors du récent match de la Ligue des Nations contre le Danemark, la jeune starlette a souffert d'une surcharge aux ischio-jambiers et De La Fuente a été critiqué pour avoir trop joué avec le jeune joueur. Cependant, le patron de la Roja n'en a rien à faire.

De la Fuente a déclaré aux médias : "Lamine a eu une gêne à la fin du match. Je lui ai parlé et il m'a dit qu'il pensait qu'il ne serait pas à 100% mardi et que dans le doute, nous misons toujours sur la santé de l'athlète. Le football est le football, si cela doit arriver, cela arrivera. Le message est toujours le même et c'est pour cela qu'il est à la maison. Il a joué parce qu'il devait jouer et il n'y a plus de débat.

"Ce qui me rend le plus triste, c'est qu'il y ait des gens qui mordent à l'hameçon. Je le dis clairement. L'année dernière, nous avons joué 17 matchs internationaux parce que nous avons eu la chance d'atteindre la finale du Championnat d'Europe, mais cette année, nous allons en jouer dix. Au total, 27 en deux ans, un par mois. Le problème est autre et nous en avons assez de nos propres problèmes.

"Je n'ai parlé à personne au Barça, même si j'ai une bonne relation avec eux. Il a été honnête, il ne se sent pas bien et je le remercie d'avoir eu la maturité de me dire qu'il n'était pas à 100%. Je le remercie pour ça."

Si l'Espagne parvient à battre la Serbie plus tard cette semaine, les champions en titre de la Ligue des Nations se qualifieront pour les huitièmes de finale. De la Fuente a donc été interrogé sur le fait de laisser reposer les joueurs de l'équipe première pour les deux derniers affrontements de la phase de groupes. Le coach de la Roja a répondu : "Nous voulons être premiers et nous continuerons à exiger le maximum de nous-mêmes. Nous voulons tous gagner et nous devons utiliser les outils dont nous disposons. C'est pour cela que nous sommes payés, mais nous ne sommes pas des kamikazes qui mettent la santé des joueurs en danger."

L'Espagne affrontera la Serbie le mardi 15 octobre au stade Nuevo Arcangel pour espérer décrocher le plus rapidement possible la qualification pour les huitièmes de finale.