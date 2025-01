Lamine Yamal, l'incroyable aveu

Szczesny a également été interrogé sur son coéquipier du FC Barcelone Lamine Yamal, qui continue d’épater à 17 ans.

Wojciech Szczesny n’a pas eu le début de vie le plus facile à Barcelone, mais après avoir attendu son temps, il s’est désormais imposé comme le gardien titulaire de Hansi Flick. Mis à part les matchs contre le Real Betis et Getafe, le vétéran polonais a débuté tous les matchs des Catalans en 2025.

Szczesny a rejoint Barcelone en septembre après que Marc-André Ter Stegen se soit blessé au genou et ait mis fin à sa saison. Il est sorti de sa retraite pour faire ce transfert, ce qu’il a évoqué lors d’une interview avec La Gazzetta dello Sport (via Sport).

« J’ai pris ma retraite parce que je ne trouvais pas de projet qui m’enthousiasmait, mais j’avais le sentiment que c’était une opportunité trop excitante pour la refuser. Je suis venu sans espérer jouer, je ne jouais au golf que depuis deux mois. J’ai vu mon destin ici. »

Szczesny a passé neuf ans de sa carrière en Italie (AS Roma 2015-17, Juventus 2017-24), et il a réfléchi aux différences entre ce pays et l’Espagne sur le plan footballistique.

« L’importance d’avoir un but d’avance est moindre qu’en Italie, ici ils continuent d’attaquer, c’est impressionnant. L’autre jour, nous avons gagné 7-1 (contre Valence) et tous mes coéquipiers ont fait la fête. Moi aussi, mais j’étais énervé parce qu’ils ont marqué un but contre moi. Sur le plan tactique, l’Italie est un peu en avance, mais sur le plan technique, l’Espagne est beaucoup plus avancée. Il y a plus de buts ici, tout n’est pas aussi organisé. »

« C’est le plus grand talent technique que j’ai vu de ma vie. Je n’ai vu personne faire ce qu’il fait à l’entraînement. Avec lui et les plus jeunes, l’énergie qu’ils transmettent est très agréable, je m’amuse beaucoup avec eux. »