Lamine Yamal, l'étrange demande du Barça

Lamine Yamal a récemment subi plusieurs coups, l'inquiétude grandit.

Il a reçu un coup avec le FC Barcelone qui l’a conduit à être sur le banc contre Osasuna il y a deux semaines, et samedi, il s’est également blessé lors du match de l’Espagne contre le Danemark, que la Roja a remporté 1-0.

Le staff médical espagnol examinera Lamine Yamal dimanche, et à partir de là, il sera jugé s’il est capable d’affronter la Serbie mardi. Cependant, Barcelone ne veut prendre aucun risque et, selon Sport, ils ont demandé que le joueur de 17 ans soit autorisé à se retirer de l’équipe et à retourner en Catalogne.

Il est clair que Barcelone est préoccupé par Lamine Yamal, et il faut le savoir compte tenu de son jeune âge. Il y aurait un risque sérieux de blessure plus importante s’il jouait pour l’Espagne sans être à 100%, et avec des matches cruciaux à venir, ils ne peuvent pas se permettre de le laisser absent plus longtemps.