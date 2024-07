Lamine Yamal, l'étrange comparaison

Ian Wright a comparé le héros espagnol de l'Euro 2024, Lamine Yamal, à un jeune Wayne Rooney.

L'ancien attaquant d'Arsenal n'a pas tari d'éloges sur le jeune prodige du FC Barcelone, qui a joué un rôle prépondérant dans la quatrième victoire record de l'Espagne au Championnat d'Europe. Il a ensuite comparé les capacités du jeune homme de 17 ans à celles du jeune Wayne Rooney, qui a fait son entrée sur la scène il y a 20 ans.

Avant la finale de l'Euro 2024, Rooney lui-même avait déclaré que Yamal lui rappelait ses jeunes années, lorsqu'il avait fait ses débuts à l'Euro 2004. Après une performance mémorable lors de sa première saison complète avec les géants catalans, le jeune homme a affiché une forme exceptionnelle lors de sa première grande compétition, avec un but et quatre passes décisives.

Dans le cadre de l'émission Stick to Football de Sky Bet : The Overlap Special, l'ancien joueur a déclaré : « Lamine Yamal est mon joueur du tournoi - il ne peut s'agir de personne d'autre. C'est un jeune de 16 ans qui a été très régulier tout au long du tournoi et qui a marqué l'un des buts du tournoi. Il a été incroyable.

« Ce que nous avons vu de Lamine Yamal lors de l'Euro 2024 me rappelle le jeu de Wayne Rooney lors de l'Euro 2004 au Portugal. Rooney allait être le joueur du tournoi jusqu'à ce qu'il se blesse à la cheville. Il était incroyable.

L'attaquant rejoindra bientôt la pré-saison du FC Barcelone, les Blaugrana devant se rendre aux États-Unis à la fin du mois pour y disputer des matches amicaux contre des clubs tels que le Real Madrid, Manchester City et l'AC Milan.