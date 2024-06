Lamine Yamal exige une recrue au Barça

Lamine Yamal espère voir débarquer une recrue particulière au FC Barcelone.

L'Espagne de Nico Williams et de Lamine Yamal", disait une émission de radio en Espagne après la victoire contre la Croatie. Les deux ailiers donnent à la Roja une verticalité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps en équipe nationale. Alors que la Premier League et le FC Barcelone s'intéressent de près au premier, Lamine Yamal lui a de nouveau demandé de venir à Barcelone.

Plus tôt dans le tournoi, Lamine Yamal a admis qu'il serait heureux d'avoir Williams à ses côtés en club. Récemment, les Blaugrana auraient proposé une offre de 65 millions d'euros pour la star de l'Athletic Club. Dans un entretien accordé à Sport, il n'est pas surprenant que le sujet de l'avenir de Williams revienne sur le tapis.

"Oui, je m'entends très bien avec Balde et lors de ma première convocation, j'ai rencontré Nico et par la suite, nous sommes de très bons amis.

Lamine Yamal sur le fait de ne pas aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024 :

Williams s'est présenté comme le grand frère du jeune homme de 16 ans au sein de l'équipe nationale.

"Rien, je le laisse un peu courir avec, pour qu'il se sente bien, pour lui donner confiance, mais il sait aussi ce qu'est la réalité (large sourire)".

"Nous nous entendons très bien, cela se voit aussi sur le terrain, nous sommes très proches, nous sommes de très bons amis, c'est le plus important d'avoir une connexion sur le terrain".

On lui a fait remarquer que si les deux devaient jouer en club, il ne pourrait pas jouer pour l'Athletic, et que Williams devrait donc aller en Catalogne. On lui a alors directement demandé s'il aimerait que Williams signe pour les Blaugrana.

"Oui, espérons que Nico aura la chance de venir au Barca".