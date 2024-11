Lamine Yamal, ça ne s'arrange pas

Barcelone devrait être privé de Lamine Yamal contre le Celta Vigo.

Le joueur se remet d'une blessure à la cheville qui l'a tenu à l'écart de leur dernier match contre la Real Sociedad. Les Blaugrana ont perdu les deux matchs où il n'a pas été titulaire cette saison.

Selon Marca, l'entraîneur du Barça Hansi Flick sera prudent avec la forme de Lamine Yamal avant leur déplacement à Balaidos. Le joueur de 17 ans n'est pas encore complètement rétabli et ils ne veulent pas le risquer. Il devrait être disponible pour leur affrontement contre Brest en Ligue des champions mardi à Montjuic. Initialement, il était indisponible pendant 2 à 3 semaines, une période qu'il approchera de la fin contre Brest.

L'article continue ci-dessous

Un autre problème est qu'Eric Garcia devrait également manquer le voyage en Galice, car sa hernie sportive continue de lui poser problème. On espère qu'il sera disponible contre Brest, mais sa récupération a été retardée à plusieurs reprises. Ferran Torres pourrait également être de retour pour ce choc.

Flick sera sans doute soulagé de savoir que Robert Lewandowski semble être disponible samedi. Sa blessure au dos l'a tenu à l'écart des sélections avec la Pologne, et la blessure du joueur de 36 ans s'est nettement améliorée ces derniers jours.

Barcelone manque toujours de ressources en attaque. Lewandowski sera de retour de blessure, et Raphinha sera de retour après le long voyage pour les affrontements du Brésil contre l'Uruguay et le Venezuela, qui se sont tous deux terminés 1-1. Pau Victor semble prêt à jouer, avec Ansu Fati et Torres absents, tandis que Fermin Lopez ou Dani Olmo pourraient être poussés plus loin vers l'avant.