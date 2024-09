Lamine Yamal Ballon d'Or, l'étrange prédiction

Gary Lineker a révélé son choix pour le Ballon d'Or 2024, tout en faisant une prédiction sur les « cinq prochaines années » pour Lamine Yamal.

La sensation adolescente Yamal fait partie de la liste des 30 finalistes établie par France Football qui verront le titre de meilleur joueur de la planète décerné aux côtés d'un prestigieux Ballon d'Or. Il n'est pas encore considéré comme un prétendant de premier plan pour décrocher ce prix.

Pour l'instant, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior est en tête des paris sur le Ballon d'Or - après avoir aidé les Blancos à remporter la Liga et la Ligue des champions la saison dernière. Son collègue de club, l'international anglais Jude Bellingham, est un autre prétendant de premier plan.

L'article continue ci-dessous

L'ancien attaquant anglais et du Barça Lineker est cependant d'avis que le collègue international de Yamal Rodri - qui reste une présence talismanique pour les champions de Premier League Manchester City - serait le récipiendaire le plus méritant, déclarant au podcast The Rest Is Football lors de ses prédictions : « Je pense que Rodri le mérite. Bien sûr, ils n’ont pas gagné la Ligue des champions avec City, mais ils ont gagné la Premier League et l’Euro avec l’Espagne, où il était leur leader.

« J’ai le sentiment que le titre de jeune joueur de l’année sera décerné à Lamine Yamal. Il pourrait le remporter pour les cinq prochaines années ! »